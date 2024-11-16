انت الأن تتابع خبر مستجدات نزاع أغنية "إنتي باغية واحد" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتواصل النزاع القانوني بين كل من الفنان المغربي سعد لمجرد والملحن المغربي محمد الرفاعي وكاتب الكلمات سمير المجاري ضد الموزع الموسيقي ديجي فان حول أغنية “إنتي باغية واحد” التي أصدرت سنة 2014، واتهم فيها هذا الأخير بالاستحواذ غير المشروع على الحقوق المالية والفكرية للأغنية ونسبها لنفسه خلال توقيع عقود توزيع العمل مع شركة “يونيفرسال ميوزيك” دون إشراك الأطراف الأخرى.

وكشف الملحن والفنان محمد الرفاعي، في تصريح لهسبريس، أنه وفي خطوة جديدة تؤكد التزام القضاء المغربي بحماية حقوق المبدعين وتعزيز العدالة الثقافية شهدت محكمة الاستئناف بمراكش، الخميس 14 نونبر الجاري، جلسة للنظر في النزاع القانوني الذي يدور منذ عام 2021 حول الأغنية.

وتابع المتحدث ذاته أنه وفي إطار تحقيق العدالة وحماية حقوق المبدعين، قررت المحكمة الاستعانة بخبرة مدققة حسابات محلفة لدى المحاكم لإجراء خبرة حسابية لتحديد حجم الأرباح المتحصل عليها من طرف “ديجي فان”.

وأبرز الفنان المغربي أن “هذه الخطوة تأتي لضمان توزيع عادل ومنصف للعائدات بين جميع الأطراف المعنية، في تجسيد واضح لالتزام القضاء المغربي بالوقوف إلى جانب الفنانين وحماية حقوقهم الإبداعية من أي تلاعب أو استغلال”.

وأشار الرفاعي إلى أن هذا النزاع يمثل أكثر من مجرد خلاف مالي؛ بل يعد رسالة واضحة إلى كل من يحاول استغلال الإبداع الفني دون وجه حق، مردفا بالقول: “القضاء المغربي، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مستمر في دعم حقوق المبدعين وتعزيز القطاع الثقافي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية”.

جدير بالذكر أن إدارة منصة تحميل الفيديوهات “يوتيوب” قامت بحجب أغنية “إنتي باغية واحد” من قناة سعد لمجرد بسبب النزاع الحاصل حولها، إلى حين تسوية المشاكل القانونية.