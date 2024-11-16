سيارات LADA Vesta الرياضية تحصل على ميزات أمان جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - أعلنت شركة "AvtoVAZ" الروسية أنها ستجهز سيارات LADA Vesta Sportline بميزات أمان جديدة.

ومن بين أبرز التقنيات التي ستحصل عليها هذه السيارات هي تقنية الثبات الإلكتروني أو "ESC"، وسيكون بإمكان سائق السيارة تفعيل هذه الميزة بشكل يدوي، لكن الخبراء في "AvtoVAZ" أشاروا إلى أنها ستنشط تلقائيا عندما تصل سرعة السيارة إلى 57 كم/ساعة، الأمر الذي سيعزز ثبات المركبة ويمنع انزلاقها على الطرق المغطاة بالمياه أو الثلوج.

وستحصل سيارات LADA Vesta Sportline على وسائد حماية هوائية جانبية لتعزيز حماية الركاب أثناء الحوادث، وستجهّز بمقاعد فيها أنظمة تدفئة تعمل بثلاث وضعيات.

وستزوّد هذه المركبات أيضا بمرايا جانبية قابلة للطي كهربائيا، وكاميرا للرؤية الخلفية لتسهيل ركنها، وستجهّز بحساسات للضوء والمطر، وأنظمة معدلة للتحكم كهربائيا بزجاج الأبواب.

ولأول مرة ستظهر في هذه السيارات مستشعرات لرصد حركة الأجسام على الطرقات، ونظام النقطة العمياء الذي يساعد في تفادي الحوادث أثناء حركة السيارة، كما ستجهّز السيارات بمصابيح LED تم تصميمها لتكون متكيفة مع المناخ الروسي، وستحصل هذه السيارات على زجاج أمامي مجهز بنظام تسخين لتوفير رؤية أفضل للسائق في فصل الشتاء.