الداخلية تقرر زيارة إستثنائية لنزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - بمناسبة حملة "الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة" والتى ستبدأ فعالياتها خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر المقبل، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فقد تقرر منح جميع النزلاء والنزيلات زيارة إستثنائية خلال الفترة من 16 نوفمبر الجارى، حتى 5 ديسمبر المقبل، على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .