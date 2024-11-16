نصيحة عمرو أديب للشباب: لا تكن موظفًا طريق النجاح يبدأ بالمخاطرة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي الشهير عمرو أديب، من خلال برنامجه "الحكاية" الذي يعرض على قناة MBC MASR، عن نصيحته للشباب المتخرج حديثًا من الجامعات بشأن مستقبلهم المهني.

أكد أديب على أهمية التفكير خارج الصندوق وضرورة الابتعاد عن الوظائف التقليدية لتحقيق النجاح المالي والمهني.

نصيحة عمرو أديب للشباب

خلال لقائه بمجموعة من الشباب في أحد المطاعم، طلب أحدهم نصيحة من أديب حول مستقبله بعد التخرج. في رد غير معتاد، شدد أديب على ضرورة تجنب العمل كموظف قائلًا:

"أوعى تشتغل موظف تحت أي ظرف، أيًا كان التخصص بتاعك. الموظف هيفضل طول عمره موظف."

شجاعة المحاولة والمخاطرة

أكد عمرو أديب أن الشباب يجب أن يبدأوا مشاريعهم الخاصة، حتى وإن واجهوا الفشل في البداية. وقال:

"ابدأ حاجة وافشل، مش مشكلة. اعمل حاجة تانية لغاية ما توصل. لو عايز يبقى معاك خميرة أو فلوس، مفيش موظف بيوصل اللي عنده حاجة بيعمل حاجة وبيبيع حاجة."

وأشار أديب إلى أن التجارة والمشاريع هي السبيل لتحقيق النجاح المالي، مستشهدًا بأن أغلب مليارديرات العالم لم يكونوا موظفين.

الوظيفة أم ريادة الأعمال؟

اختتم أديب حديثه بالتأكيد على أن اختيار الوظيفة قد يناسب من يبحث عن الأمان الوظيفي، لكنه شدد على أن من يرغب في تحقيق ثروة حقيقية عليه التفكير في بدء مشروع خاص به.