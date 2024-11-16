انت الأن تتابع خبر "قنصلية رومانيا" تغضب طلبة مغاربة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبّر عدد من الطلبة المغاربة الراغبين في متابعة دراساتهم العاليا بجامعات رومانيا عن استغرابهم من أسباب تعثّر الإجراءات على مستوى القنصلية الرومانية بالمغرب؛ وهو ما يهدّد مستقبلهم الدراسي مع مرور الأيام.

وأوضح المشتكون، في تواصل مع هسبريس، أنهم أرسلوا ملفاتهم إلى جامعات رومانيا، وقاموا بأداء جميع الرسوم الجامعية المطلوبة، قبل أن يتقدّموا بطلبات إلى قنصلية رومانيا بالرباط لدراسة ملفاتهم.

وأضاف الطلبة المغاربة أن مدّة الانتظار بلغت ثلاثة أشهر دون أن يتوصلوا بأي رد من مصالح قنصلية رومانيا بالرباط، كما أنهم أجروا محاولات عديدة للتواصل مع تلك المصالح؛ غير أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

وأكّد المتضررون أن منتصف دجنبر المقبل هو آخر أجل للالتحاق بجامعات رومانيا؛ ما يعني أن استمرار الأوضاع على ما هي عليه يقلّص فرصة التحاقهم بالأراضي الرومانية بهدف الدراسة.