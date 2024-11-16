الولايات المتحدة قلقة بشأن استنساخ أغنام منقرضة.. فما القصة؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، في الولايات المتحدة الأمريكية بتداعيات استنساخ الأغنام، وذلك بعد سجن رجل من ولاية مونتانا قام باستنساخ غنمة مهددة بالانقراض من سلالة “ماركو بولو”.

وأعرب عدد كبير من الأمريكين عن قلقهم من الحادثة التي ستؤثر حتماً على التوازن البيئي.

وبحسب تفاصيل التحقيق، فإن الخروف المنقرض هرب من أمريكا عام 2015، واستنسخ الرجل بالتعاون مع مختبر مختص الخروف وأطلق عليه اسم “ملك جبال مونتانا”. ومن ثم استخدم السائل المنوي للخروف المستنسخ لتلقيح نعاج محلية بهدف إنتاج نسل جديد يحمل جينات “ماركو بولو”.

وباع الرجل الأغنام تلك بمبالغ باهظة لصيادين يسعون للحصول على أغنام نادرة، ووصل سعر الخروف حوالي 10 آلاف دولار.

