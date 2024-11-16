نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار لجماهير الزمالك بشأن نجم منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات جديدة بشأن ملف الحالة الصحية لمحمد شحاتة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وموقفه من البقاء أو الرحيل بمعكسر الفراعنة بعد إصابته بالمباراة الأخيرة أمام كاب فيردي.

وقال محمد مراد المنسق الإعلامي لمنتخب مصر ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "تعرض محمد شحاتة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بتمزق في العضلة الضامة وتم اجراء له كشف طبي باشراف د محمد ابو العلا طبيب المنتخب ووهيكمل الفحوصات في مصر وتكون حاجه خفيفه وتاكد غيابه عن مباراة بوتسوانا وهو لاعيب كبير وكابتن حسام وابراهيم اتكلموا معاه وقالوله كنا نتمني تكون موجود وان شاء الله ترجع بسرعه وتشارك بتصفيات كاس العالم شهر ٣ ولاعيب راجل".

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن نجم منتخب مصر

وأضاف: "وبالنسبة لدونجا سليم والمصابين هما رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني وأحمد سيد زيزو وخالد صبحي وغاب عن المباراة تريزيجيه ومرموش ومروان ايقاف وللاسف هيتم غياب ثنائي مهم جدا لتراكم الانذارات".

واختتم: "بطمنكم أن الثلاثي محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومروان عطية هيرجعوا قدام بوتسوانا ولكن محمد الشناوي وحمدي فتحي تأكد غيابهم عن المباراة لأنهم خدوا انذارين ولسة مفيش كلام كابتن حسام حسن هيستدعى غيرهم أو لا ولكن هيتم الإعلان".

