صورة.. كندة علوش تعلق على تجربة درة في «وين صرنا»

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة كندة علوش علي أولى تجارب درة الإخراجية بفيلم «وين صرنا»، الذي يعرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45.

كندة علوش تعلق على تجربة درة في «وين صرنا»

ونشرت كندة علوش، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، وكتبت: «استمتعت بمشاهدة فيلم وين صرنا.. وهو الفيلم الوثائقي الأول للصديقة درة زروق، فيلم حساس ومؤثر بياخدنا في رحلة مع عائلة نزحت من غزة بعد الحرب بنتعرف من خلالها على حياتهم وتفاصيلها والصعوبات إلى واجهوها».

قصة فيلم وين صرنا

فيلم "وين صرنا!" أخرجته وأنتجته النجمة درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

أحدث أعمال كندة علوش

ومن ناحية اخري، تشارك كندة علوش في مسلسل “ناقص ضلع” هو اسم مؤقت للعمل لحين الاستقرار على اسم نهائي، تشارك في بطولته مع النجمتين نيللي كريم وروبي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني القادم 2025، ويأتي هذا بعد مرور ثلاث سنوات على غياب كندة عن الدراما التلفزيونية.

آخر أعمال كندة علوش

وكان آخر أعمال كندة علوش كان فيلم "نزوح"، الذي عُرض على منصة شاهد وشاركها البطولة سامر المصري وهالة زين، من تأليف وإخراج سؤدد كعدان، شارك في أكثر من 20 مهرجانًا سينمائيًا دوليًا، من بينها مهرجان فينيسيا، حيث فاز بجائزتين من المهرجان. وفيلمي السباحتان (2021) الذي افتتح مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وباص 22 (2023) الذي جاء عرضه العالمي الأول بنفس المهرجان.

وايضا شاركت في مسلسل «ستات بيت المعادي»، الذي عرض في نهاية 2021 من أعمال شاهد الأصلية، محققًا أعلى نسبة مشاهدة وقت عرضه على المنصة، وهو النسخة العربية للمسلسل الأميركي Why Women Kill والذي لاقى نجاحًا عند عرضه موسمين منه خلال 2019 و2021.