العالم اليوم - من كفركلا بجنوب لبنان.. هاليفي يتوعّد حزب الله

انتم الان تتابعون خبر من كفركلا بجنوب لبنان.. هاليفي يتوعّد حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي من بلدة كفركلا جنوبي لبنان، السبت، إن "حزب الله يدفع ثمنا باهظا حيث أنه تعرض لخسارات كبيرة في صفوف مقاتليه وفي البنية التحتية".

وأضاف هاليفي: "حزب الله يدفع ثمنا باهظا، سلسلة القيادة لديهم انهارت، هناك العديد من القتلى في صفوف عناصرهم، والبنية التحتية لديهم مدمرة، ما دام هذا التنظيم يواصل إطلاق النار نحن سنواصل القتال والمضي قدما إلى الأمام وتنفيذ الخطط وشن ضربات في العمق، وضرب حزب الله بشكل قاسٍ جدا".

وأكد هاليفي: "سنتوقف فقط عندما نعلم أننا نعيد السكان بأمان".

وتابع: "نحن نراقب عن كثب إيران واليمن والعراق، والإرهاب في يهودا والسامرة، ومنذ يومين كنا في غزة، وهناك أيضا الوضع ليس هادئا".

وأبرز: "جنود الاحتياط يقومون بعمل استثنائي، ونسمع نفس الأصوات في كل مكان. جدية كبيرة، مسؤولية كبيرة، وفهم لحجم اللحظة. وهم مستعدون لفعل كل شيء، ويقولون لنا كقادة وأعتقد أنهم يقولون ذلك أيضا للدولة: استمعوا، نحن نضع كل شيء، اعتنوا بنا كما يجب. هذه رسالة مهمة جدا".

وكفركلا من ضمن مجموعة بلدات جنوبية لبنانية تتعرض لقصف متواصل وعمليات دخول وانسحاب للقوات الإسرائيلية.