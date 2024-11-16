العالم اليوم - 4 لاعبين.. محمد صلاح يكشف "قائمة الملهمين"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 09:29 مساءً - كشف النجم الدولي المصري محمد صلاح 4 لاعبين لكرة القدم يعتبرهم ملهمين حقيقيين له.

من هم "ملهمو" صلاح؟

وقال صلاح لقناة ليفربول الرسمية على اليوتيوب: "أحب الطريقة التي لعب بها رونالد وزين الدين زيدان وفرانشيسكو توتي. هؤلاء الرجال، كنت أشاهدهم دائما وهم يستمتعون باللعبة".

وأضاف: "كريستيانو أيضا، ترى الطريقة التي كرس بها كل شيء لكرة القدم مجنونة، والطريقة التي يعتني بها بنفسه".

وتابع: "هؤلاء اللاعبون الذين شاهدتهم عندما كنت صغيرا وتمنيت فقط أن ألعب مباراة واحدة معهم، أو أن أكون مثلهم يوما ما. أتيحت لي فرصة جيدة للعب مع توتي ولعبت معه لمدة عامين في روما. لقد كانت فترة لا تصدق، لقد أحببتها حقا. كان رائعا".