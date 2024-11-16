أخبار اليمن : وضعية النوم تشخص مشاكل القلب

وضعية النوم تشخص مشاكل القلبكشف أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية الدكتور يوري سيريبريانسكي، عن وضعية النوم التي قد تدل على مشكلة في القلب.

ووفقا له، يشير شعور الشخص بعدم الراحة عندما يستلقي على ظهره أثناء النوم إلى وجود مشكلات خطيرة في القلب، مشيرا إلى أن الإنسان خلال النوم يمكن أن يغير وضعيته 150 مرة وأكثر.

ويقول: "عندما يكون هناك ألم في القلب، غالبا ما يرقد الشخص على جانبه الأيسر، وهو أمر غير صحيح لأنه يضغط بيده أو كفه على القلب بحيث تقل حركته في التجويف الصدري. وهذه وضعية خاطئة. كما أن النوم على الظهر دائما هي وضعية غير صحيحة أيضا. أي من الأفضل النوم على الجانب الأيمن، ومن الضروري أن يعتاد الإنسان على هذه الوضعيه"، وفقاً لـRT.

ووفقا له، إذا كان الشخص يعاني من قصور القلب فإن أفضل وضعية نوم له هي النوم شبه جالسا مع رفع الرأس قليلا وإسناده باليدين.

ويقول: "يزداد شخير الشخص الذي يعاني من قصور القلب وعدم انتظام ضربات القلب، حيث هناك حالات راجع فيها الشخص طبيب الأنف والأذن والحنجرة لعلاج الشخير، ولكن اتضح أن كل شيء طبيعي، ولكن نتائج الفحوصات الإضافية تبين أن الشخص يعاني من عدم انتظام ضربات القلب مع فترات توقف طويلة ومن سرطان الكلى".

ووفقا له، لا ينبغي تجاهل الشخير، لأنه قد يكون العرض الأول لمرض خطير.