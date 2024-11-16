هيئة الآثار تدين الإهمال المتعمد للآثار اليمنية
أدانت الهيئة العامة للآثار والمتاحف ما آلت إليه الأمور من اهمال متعمد للآثار اليمنية في المناطق المحتلة.
وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن الهيئة تصلها العديد من البلاغات عن تعرض العديد من المواقع الأثرية في مأرب في عدد من المناطق المحتلة الواقعة تحت سيطرة المرتزقة، إلى إهمال دون مراعاة الانتماء للهوية الوطنية في الحفاظ على مقدرات الوطن الثقافية.
واعتبر البيان أن ذلك الاهمال والعبث، تفريط في شاهد مهم من شواهد الحضارة اليمنية المدرج في قائمة التراث العالمي.
وناشدت الهيئة العامة للآثار والمتاحف جميع المواطنين في تلك المناطق، للعمل على إيقاف هذه الجريمة بحق اليمن وأجياله.
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