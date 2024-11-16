أخبار اليمن : منتخب اليمن يخسر وديته أمام سريلانكا

منتخب اليمن يخسر وديته أمام سريلانكا
خسر المنتخب اليمني الأول أمام نظيره السريلانكي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جرت بينهما مساء السبت، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة خليجي 26 لكرة القدم.
جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المهاجم السريلانكي جاك هنكيرت في الدقيقة 89 من زمن المباراة التي احتضنها ملعب نادي الخور الرياضي في العاصمة القطرية الدوحة.
ويخوض الأحمر اليمني مباراة ودية ثانية أمام منتخب سريلانكا يوم الثلاثاء المقبل.
يذكر أن المنتخب الوطني يلعب في بطولة خليجي 26 ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات: العراق، والسعودية، والبحرين، والتي تستضيفها الكويت من 21 ديسمبر حتى 3 يناير 2025.
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