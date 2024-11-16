العالم اليوم - الرئيس الصيني: بكين مستعدة للعمل مع إدارة أميركية جديدة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 11:38 مساءً - أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأميركي جو بايدن بأن "الصين مستعدة للعمل مع إدارة أميركية جديدة".

واجتمع الرئيسان يوم السبت على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) السنوية.

وقال الرئيس الصيني لنظيره الأميركي، قبل شهرين من عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إن بكين "ستسعى جاهدة من أجل انتقال سلس" في العلاقات مع واشنطن، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضاف شي جين بينغ أنه يتعين على البلدين "مواصلة استكشاف الطريق الصحيح" للتفاهم و"تحقيق تعايش سلمي على المدى الطويل".

وشدد الرئيس الصيني على أن "رغبة الصين في العمل مع الولايات المتحدة لم تتغير مع الانتخابات الأميركية".

من جانبه، قال بايدن إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون قائمة على المنافسة وليس الصراع.

وهذه هي المرة الأخيرة التي يلتقي فيها الرئيسان، حيث سيغادر بايدن منصبه تمهيدا لدخول الرئيس المنتخب ترامب إلى البيت الأبيض.

وهناك الكثير من الغموض بشأن ما يخبئه المستقبل في العلاقات الأميركية-الصينية تحت قيادة ترامب، الذي أطلق في حملته الانتخابية وعدا بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 بالمئة على الواردات الصينية.