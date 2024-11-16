أخبار اليمن : 3452 شهيداً منذ بدء العدوان على لبنان

3452 شهيداً منذ بدء العدوان على لبنان
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان منذ أكتوبر 2023، إلى 3452 شهيداً و14664 مصابا.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم، أن غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الجمعة، أسفرت عن 7 شهداء و65 جريحا.
يذكر أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام، زادت وتيرته منذ نهاية سبتمبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون شخص.
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