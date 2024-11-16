التضامن: خصصنا 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 09:36 مساءً - أكد أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي للعمل الأهلي، أن التقديم لحج الجمعيات الأهلية يبدأ من غدًا حتى 28 نوفمبر، مفيدا بأنه سيتم إجراء قرعة الاختيار بين المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية منتصف شهر ديسمبر القادم، وزارة التضامن الاجتماعي خصصت 12 ألف تأشيرة حج لأعضاء الجمعيات الأهلية.

الحج عبر شركات السياحة

وأشار "عبد الموجود"، خلال تصريحات تليفزيونية إلى أن أي مواطن مسجل عضو بالجمعية الأهلية يحق له التسجيل بالحج سواء ورقي أو التقديم عبر الأون لاين، مؤكدًا أنه من حق أي مواطن التسجيل بأي جمعية بمحل سكنه الآن والتقدم للحج من خلالها، وهناك 3 جهات للحج هو حج التضامن أو القرعة عبر أقسام الشرطة أو الحج عبر شركات السياحة، موضحًا أن أي مواطن يحق التسجيل في جهة من الجهات وليس جهات أخرى.

وأوضح أيمن عبد الموجود، أنه لا يسمح التقدم للحج بأكثر من جهة من الجهات المعنية بالحج، موضحًا أن حج الجمعيات يعد من الحج المنظم ويستهدف جودة الخدمات بأسعار مميزة، مؤكدًا أنه لم يتم تحديد أسعار برامج الحج حتى الآن لهذا العام.

وفي وقت سابق؛ أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1446هـ - 2025م، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 17 نوفمبر الجاري،حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأي طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال ترأسها اجتماع مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج أنه في ضوء قرار اللجنة العليا للحج برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء تم تخصيص 12 ألف تأشيرة يتم تنفيذهم عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.



ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر لمجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج على كافة المجهودات التي يتم تقديمها لحجاج الجمعيات الأهلية مما جعله متميزاً، وينال احترام وتقدير الجميع.

حج الجمعيات الأهلية

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، لذلك تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة برحلة الحج، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية على بوابة الحج الموحدة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة مع تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.