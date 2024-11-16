نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم السبت 16 نوفمبر 2024: منخفض جوي وأمطار متوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، مع تحذيرات من تأثير منخفض جوي يتمركز جنوب غرب اليونان.

من المتوقع أن يؤثر هذا المنخفض على الساحل الغربي للبلاد اليوم، ليشمل باقي السواحل الشمالية غدًا الأحد، مع توقعات بسقوط أمطار متفاوتة الغزارة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

الطقس نهارًا: معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الطقس ليلًا: مائل للبرودة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر.

مائل للبرودة في الساعات المتأخرة والصباح الباكر. تحذيرات: شبورة مائية صباحية: قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. أمطار: أمطار متوسطة إلى غزيرة متوقعة على محافظتي مطروح والإسكندرية.



حالة البحرين:

البحر المتوسط: الحالة: من معتدل إلى مضطرب. ارتفاع الأمواج: (1.5 إلى 2.5 متر). اتجاه الرياح: جنوبية غربية.

البحر الأحمر: الحالة: من معتدل إلى مضطرب. ارتفاع الأمواج: (1.5 إلى 2.5 متر). اتجاه الرياح: شمالية غربية.



توصيات الأرصاد الجوية

تجنب القيادة السريعة: تهدئة السرعة عند القيادة أثناء سقوط الأمطار.

تشغيل المساحات وخاصية الانتظار لضمان السلامة. الحذر من الشبورة المائية: خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم: