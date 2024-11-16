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حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 17-11-2024

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 07:34 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 17-11-2024

مهنياً: يوم غني وحافل بالتقدّم والنجاح والتقدم، ترفعك خطواتك وجهودك الى درجات عالية من المهارة والشهرة.

عاطفياً: تتيح لك الظروف العاطفية التواصل البنّاء والمجدي عبر تبادل الآراء والحوار الشفاف والمصارحة من دون الإساءة الى الشريك.

صحياً: يمكن أن تصاب بآلام مزعجة في أسفل الظهر تبقيك طريح الفراش وتتعلم منها درساً صحياً مفيداً.

حظك اليوم برج الثور الاحد 17-11-2024

1- مهنياً: يخف الضغط ويتحدث هذا اليوم عن تجارب جديدة مشوقة جداً وعن سفر محتمل مع مجموعة من الناس تستعذب وجودهم..

عاطفياً: الحوافز كثيرة والمحيط داعم جداً لتوجهاتك العاطفية التي تفاجئ الجميع، تقدم على تحسينات وتعديلات وترتيبات كثيرة وسفر.

صحياً: تحيط بك أجواء ممتازة، ما يتركك مرتاحاً نفسياً وجسدياً.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 17-11-2024

مهنياً: تسمع بفضائح مالية وتناقش الموضوع مع شركاء ومؤسسات تنتمي إليها بغية عدم الوصول إلى الانهيار فالإفلاس.

عاطفياً: حذار المواقف السلبية والعشوائية التي يمكن أنت تدفعك إلى القيام بأعمال طائشة تثير غضب الشريك.

صحياً: فكّر في مستقبلك إذا أردت الحفاظ على صحة رشيقة، ولا تدع السمنة تسيطر عليك.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 17-11-2024

مهنياً: يكسبك إحداث بعض التغيير في محيط عملك حماسة أكبر لإنجاز مهماتك، وتنعم بيوم مناسب تختبر فيه جديداً مشوّقاً.

عاطفياً: تتجنّب مناقشة بعض الأمور الحساسة أو الموضوعات التي تشعر الشريك أنه غريب عنها، ما يدفعه إلى الغضب وإبداء ردة فعل عنيفة.

صحياً: إذا كنت من أصحاب القيام بالأنشطة المتعددة، فالوقت مناسب للقيام بها لأنك تتمتع بصحة جيدة.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 17-11-2024

مهنياً: تتغير الأوضاع في الاتجاه الإيجابي وتجعلك أسعد إنسان على الكرة الأرضية، وتترك كل ما يقلقك وتختار الأفضل لمستقبلك.

عاطفياً: تجد حلولاً مشتركه جذرية ترضيك وترضي الشريك وتفتحان معها صحفة جديدة من العلاقة الواضحة والمتينة.

صحياً: لا تنفعل بل حاول أن تمضي يوماً من الراحة يبعدك عن التشنجات والابتزازات.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 17-11-2024

مهنياً: تؤدي النصيحة المفيدة للزملاء المتعلقة بكيفية إدارة شؤون العمل، وتشاركهم اهتمامات موحدة وتحاول حل مشاكلهم العالقة.

عاطفياً: تحسن التحكّم في عواطفك تجاه الشريك، وطيبة قلبك تكون محل تقدير من قبل الشريك وتجذبه باتجاهك أكثر فأكثر.

صحياً: تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم، وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 17-11-2024

مهنياً: تثار نقاشات شديدة ومحتدمة تتعلق بأعمالك ومشاريعك، ويتحدث هذا اليوم عن أسفار ورحلات وتحركات كثيرة.

عاطفياً: يجب أن تتعامل مع الشريك بهدوء تام، وأن تتجنّب النزاعات العقيمة وابحث عن حلول مقبولة من الطرفين.

صحياً: لا تقع ضحية ضعفك أمام الحلويات، واعتبرها حين تنظر إليها كأنّها الآفة.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 17-11-2024

مهنياً: تطلق اليوم مبادرة بغية لم الشمل بين الزملاء المتخاصمين في العمل، وتحاول أن تضفي على الأجواء نوعاً من الثقة المتبادلة.

عاطفياً: على الرغم من كثرة الدعوات التي تتلقاها، فإنك حتى اليوم لم تصادف الشخص المناسب لإقامة علاقة جدّية معه.

صحياً: قاوم كل ما يبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك.

حظك اليوم برج القوس الاحد 17-11-2024

مهنياً: يزداد نشاطك المهني تألقاً، وتكتمل عناصر النجاح بتلقيك عروضاً مغرية تستطيع من خلالها فرض نفسك أكثر فأكثر.

عاطفياً: كل شيء يسير على ما يرام عاطفياً اليوم، وتحاول الاستفادة من هذه الأجواء الرائعة لمصلحة العلاقة بالشريك.

صحياً: الإرهاق يعرّض صحتك للخطر، وأخذ قسط من الراحة هو الحل الأنسب لذلك.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 17-11-2024

مهنياً: تقدم هذا اليوم على اتخاذ قرارات مهنية مهمة تطال قسماً كبيراً من فريق عملك ويحدد مصيرهم المهني.

عاطفياً: تخبئ للحبيب مفاجأة جميلة تسعده لم يكن يتوقعها في مثل هذا اليوم، بل كان ينتظرها في عيد ميلاده، فيزداد حبه لك.

صحياً: خفف قدر الإمكان من الأعمال الإضافية المرهقة ولا سيما تلك التي تلزمك السهر ساعات طويلة.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 17-11-2024

مهنياً: تنتهي من وضع برنامج عمل جديد تطمح من خلاله إلى تحسين الوضع المهني ودفعه إلى الأمام.

عاطفياً: تواضع أمام الحبيب فهو يحبك كثيراً، وقد يشعر بالتعب بسبب مزاجك المتقلب معه.

صحياً: تتراجع بعض الشيء عن قرار اتخذته بشأن وضعك الصحي، لكنك تعود إلى رشدك وتنفذ المطلوب منك.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 17-11-2024

مهنياً: تستعد لعمل جديد في الفترة المقبلة لذلك عليك أن تثق بنفسك وبقدراتك أنك تستطيع تحقيق الكثير من النجاح به.

عاطفياً: كثير من الأشخاص يريدون التعرف إليك لتكون الشريك ولكنك ترفض وتبتعد عن الحب نهائياً لأسباب غريبة بعض الشيء.

صحياً: تجنّب المأكولات المعدة خارج البيت لأنها تحتوي على الكثير من المواد غير الصحية لأمر الذى يجعلك تزور الطبيب بين الحين والآخر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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