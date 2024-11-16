حظك اليوم.. توقعات الابراج الاحد 17-11-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 07:34 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاحد 17-11-2024

مهنياً: يوم غني وحافل بالتقدّم والنجاح والتقدم، ترفعك خطواتك وجهودك الى درجات عالية من المهارة والشهرة.

عاطفياً: تتيح لك الظروف العاطفية التواصل البنّاء والمجدي عبر تبادل الآراء والحوار الشفاف والمصارحة من دون الإساءة الى الشريك.

صحياً: يمكن أن تصاب بآلام مزعجة في أسفل الظهر تبقيك طريح الفراش وتتعلم منها درساً صحياً مفيداً.

حظك اليوم برج الثور الاحد 17-11-2024

1- مهنياً: يخف الضغط ويتحدث هذا اليوم عن تجارب جديدة مشوقة جداً وعن سفر محتمل مع مجموعة من الناس تستعذب وجودهم..

عاطفياً: الحوافز كثيرة والمحيط داعم جداً لتوجهاتك العاطفية التي تفاجئ الجميع، تقدم على تحسينات وتعديلات وترتيبات كثيرة وسفر.

صحياً: تحيط بك أجواء ممتازة، ما يتركك مرتاحاً نفسياً وجسدياً.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 17-11-2024

مهنياً: تسمع بفضائح مالية وتناقش الموضوع مع شركاء ومؤسسات تنتمي إليها بغية عدم الوصول إلى الانهيار فالإفلاس.

عاطفياً: حذار المواقف السلبية والعشوائية التي يمكن أنت تدفعك إلى القيام بأعمال طائشة تثير غضب الشريك.

صحياً: فكّر في مستقبلك إذا أردت الحفاظ على صحة رشيقة، ولا تدع السمنة تسيطر عليك.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 17-11-2024

مهنياً: يكسبك إحداث بعض التغيير في محيط عملك حماسة أكبر لإنجاز مهماتك، وتنعم بيوم مناسب تختبر فيه جديداً مشوّقاً.

عاطفياً: تتجنّب مناقشة بعض الأمور الحساسة أو الموضوعات التي تشعر الشريك أنه غريب عنها، ما يدفعه إلى الغضب وإبداء ردة فعل عنيفة.

صحياً: إذا كنت من أصحاب القيام بالأنشطة المتعددة، فالوقت مناسب للقيام بها لأنك تتمتع بصحة جيدة.

حظك اليوم برج الاسد الاحد 17-11-2024

مهنياً: تتغير الأوضاع في الاتجاه الإيجابي وتجعلك أسعد إنسان على الكرة الأرضية، وتترك كل ما يقلقك وتختار الأفضل لمستقبلك.

عاطفياً: تجد حلولاً مشتركه جذرية ترضيك وترضي الشريك وتفتحان معها صحفة جديدة من العلاقة الواضحة والمتينة.

صحياً: لا تنفعل بل حاول أن تمضي يوماً من الراحة يبعدك عن التشنجات والابتزازات.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 17-11-2024

مهنياً: تؤدي النصيحة المفيدة للزملاء المتعلقة بكيفية إدارة شؤون العمل، وتشاركهم اهتمامات موحدة وتحاول حل مشاكلهم العالقة.

عاطفياً: تحسن التحكّم في عواطفك تجاه الشريك، وطيبة قلبك تكون محل تقدير من قبل الشريك وتجذبه باتجاهك أكثر فأكثر.

صحياً: تشعر بأن تراكمات الماضي بدأت تظهر اليوم، وأنك تأخرت في معالجة وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 17-11-2024

مهنياً: تثار نقاشات شديدة ومحتدمة تتعلق بأعمالك ومشاريعك، ويتحدث هذا اليوم عن أسفار ورحلات وتحركات كثيرة.

عاطفياً: يجب أن تتعامل مع الشريك بهدوء تام، وأن تتجنّب النزاعات العقيمة وابحث عن حلول مقبولة من الطرفين.

صحياً: لا تقع ضحية ضعفك أمام الحلويات، واعتبرها حين تنظر إليها كأنّها الآفة.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 17-11-2024

مهنياً: تطلق اليوم مبادرة بغية لم الشمل بين الزملاء المتخاصمين في العمل، وتحاول أن تضفي على الأجواء نوعاً من الثقة المتبادلة.

عاطفياً: على الرغم من كثرة الدعوات التي تتلقاها، فإنك حتى اليوم لم تصادف الشخص المناسب لإقامة علاقة جدّية معه.

صحياً: قاوم كل ما يبعدك عن ممارسة الرياضة، ولا تجعلها تتغلب على ما يعود بالنفع على صحتك.

حظك اليوم برج القوس الاحد 17-11-2024

مهنياً: يزداد نشاطك المهني تألقاً، وتكتمل عناصر النجاح بتلقيك عروضاً مغرية تستطيع من خلالها فرض نفسك أكثر فأكثر.

عاطفياً: كل شيء يسير على ما يرام عاطفياً اليوم، وتحاول الاستفادة من هذه الأجواء الرائعة لمصلحة العلاقة بالشريك.

صحياً: الإرهاق يعرّض صحتك للخطر، وأخذ قسط من الراحة هو الحل الأنسب لذلك.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 17-11-2024

مهنياً: تقدم هذا اليوم على اتخاذ قرارات مهنية مهمة تطال قسماً كبيراً من فريق عملك ويحدد مصيرهم المهني.

عاطفياً: تخبئ للحبيب مفاجأة جميلة تسعده لم يكن يتوقعها في مثل هذا اليوم، بل كان ينتظرها في عيد ميلاده، فيزداد حبه لك.

صحياً: خفف قدر الإمكان من الأعمال الإضافية المرهقة ولا سيما تلك التي تلزمك السهر ساعات طويلة.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 17-11-2024

مهنياً: تنتهي من وضع برنامج عمل جديد تطمح من خلاله إلى تحسين الوضع المهني ودفعه إلى الأمام.

عاطفياً: تواضع أمام الحبيب فهو يحبك كثيراً، وقد يشعر بالتعب بسبب مزاجك المتقلب معه.

صحياً: تتراجع بعض الشيء عن قرار اتخذته بشأن وضعك الصحي، لكنك تعود إلى رشدك وتنفذ المطلوب منك.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 17-11-2024

مهنياً: تستعد لعمل جديد في الفترة المقبلة لذلك عليك أن تثق بنفسك وبقدراتك أنك تستطيع تحقيق الكثير من النجاح به.

عاطفياً: كثير من الأشخاص يريدون التعرف إليك لتكون الشريك ولكنك ترفض وتبتعد عن الحب نهائياً لأسباب غريبة بعض الشيء.

صحياً: تجنّب المأكولات المعدة خارج البيت لأنها تحتوي على الكثير من المواد غير الصحية لأمر الذى يجعلك تزور الطبيب بين الحين والآخر.