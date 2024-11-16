الكويت تطالب الاحتلال بالامتثال لتوصيات لجنة التحقيق المعنية بأرض فلسطين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 09:35 صباحاً - طالبت دولة الكويت الاحتلال الإسرائيلي بالإمتثال لتوصيات لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، معربة عن قلقها الشديد إزاء التقارير الأممية حول تقويض الاحتلال جهود إقامة الدولة الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، الجمعة، عن عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة راشد العبهول، قوله أمام اللجنة الثالثة المعنية بالشئون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، إن مطالب اللجنة تتضمن أولا الإنهاء الفوري للاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية والجولان السوري ومزارع شبعا اللبنانية، وإيقاف الأنشطة الاستيطانية كافة وإزالة جميع المستوطنات بأسرع وقت وتأمين عودة نازحيها.

وأضاف إن اللجنة تطالب ثانيا بضمان معاملة جميع الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم بكل إنسانية ، والإيقاف الفوري لسوء المعاملة لا سيما العنف الجنسي ، واتخاذ جميع التدابير لمنع الانتهاكات والتحقيق فيها ، وضمان محاسبة مرتكبيها ، وأشار إلى أن المطلب الثالث يتمثل بتقديم معلومات عن أسماء المعتقلين والجثامين المحتجزة وتحديد أماكن وجودهم ، وإنشاء قنوات مناسبة تتيح الاستجابة والتواصل مع أسر المفقودين في عملية البحث.

وتابع راشد العبهول "إن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع الشعب الفلسطيني "كأضرار جانبية لا قيمة لها" ، ويسعى لتهجيرهم قسرا ، وليس لديه أي نية في إقامة دولة فلسطينية ، تعزيزا لهدفه المتمثل في إنشاء الدولة الواحدة ومحو السكان الفلسطينيين الأصليين".

ونوه الى وجود مكتب المفوضية السامية لشئون اللاجئين في دولة الكويت منذ عام 1991 ، حيث تتعاون الكويت إلى جانب المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية المحلية ، الأمر الذي أسهم في إنشاء بيئة عمل حاضنة تهدف إلى توفير حلول مستدامة للعديد من النازحين قسرا.

وأعرب عن ترحيب الكويت بالبيان الصادر عن الاجتماع المشترك حول تنفيذ حل الدولتين الذي عقد في العاصمة مدريد في سبتمبر الماضي ، داعيا المجتمع الدولي إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه من خلال مبادرة السلام العربية لعام 2002 والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.