زيلينسكي: الحرب الروسية الأوكرانية "ستنتهي عاجلًا" بعد تولي ترامب رئاسة أمريكا بـ2025

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 10:33 صباحاً - قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إن حرب روسيا ضد بلاده "ستنتهي عاجلاً" بعد تولي دونالد ترامب، منصب رئيس الولايات المتحدة العام المقبل.

وقال الرئيس الأوكراني في مقابلة مع مؤسسة سوسبيلن الإعلامية الجمعة: "من المؤكد أن الحرب ستنتهي عاجلاً بسياسات الفريق الذي سيقود البيت الأبيض الآن. هذا هو نهجهم ووعدهم لمواطنيهم".

وأضاف زيلينسكي إنه أجرى "تبادلاً بناءً" مع ترامب خلال محادثتهما الهاتفية بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. وأضاف: "لم أسمع أي شيء يتعارض مع موقفنا". وفي حديثه من منتجع مار إيه لاجو بولاية فلوريدا ، قال ترامب: "سنعمل بجدية شديدة على روسيا وأوكرانيا. الحرب يجب أن تتوقف".

ومن جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتز إن دونالد ترامب كان يتبنى "موقفا أكثر دقة مما يفترض في كثير من الأحيان" بشأن أوكرانيا.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن إعادة انتخاب ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية أثارت مخاوف من أنه قد يسحب دعم واشنطن الكبير لأوكرانيا بمجرد عودته إلى البيت الأبيض. وقال شولتز، الذي تحدث مع ترامب عبر الهاتف يوم الأحد، لصحيفة زود دويتشه تسايتونج الجمعة إن مكالمته مع الرئيس المنتخب كانت "محادثة مفصلة وجيدة للغاية ربما بشكل مفاجئ".

وردا على سؤال من الصحيفة عما إذا كان ترامب سيعقد صفقة فوق رأس الأوكرانيين، قال شولتز إن ترامب "لم يعط أي إشارة" إلى أنه سيفعل. وقال شولتز إن ألمانيا من جانبها لن تقبل "السلام بالإملاء".

وحث أولاف شولتز فلاديمير بوتين، الرئيس الروسى، على سحب القوات الروسية من أوكرانيا والبدء في محادثات مع كييف من شأنها أن تفتح الطريق أمام "سلام عادل ودائم"، في أول محادثة هاتفية بين الزعيمين منذ ما يقرب من عامين.

وقال الكرملين إن المحادثة التي جرت الجمعة جاءت بناء على طلب برلين، وأن بوتين أبلغ شولتز بأن أي اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية الروسية ويعكس "الحقائق الإقليمية الجديدة". وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن شولتز "شدد على تصميم ألمانيا الدؤوب على دعم أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي طالما كان ذلك ضروريا".

وانتقد فولوديمير زيلينسكي المكالمة الهاتفية بين أولاف شولتز وفلاديمير بوتين على الفور، وقال إنها فتحت "صندوق باندورا" من خلال تقويض الجهود الرامية إلى عزل الزعيم الروسي. وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: "الآن قد تكون هناك محادثات أخرى ومكالمات أخرى. مجرد الكثير من الكلمات". "وهذا هو بالضبط ما أراده بوتين منذ فترة طويلة: من المهم للغاية بالنسبة له أن يضعف عزلته وأن يجري مفاوضات عادية". ووفقًا لرويترز، حذر زيلينسكي ومسئولون أوروبيون آخرون شولتز من هذه الخطوة.