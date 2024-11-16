مدبولي يشهد توقيع عقد تأسيس شركة بين ”النصر للسيارات” وشركتين إماراتية و”سنغافورية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 12:32 مساءً - شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتي "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية، و"يور ترانزيت" الإماراتية، وذلك في إطار تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ويهدف عقد تأسيس الشركة المساهمة إلى تصنيع أول ميني باص كهربائي (24 راكبا) للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 اتوبيس في عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026.. ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج اعتبارا من منتصف العام المقبل، على أن يتم مضاعفة هذه الأعداد بداية من عام 2027.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي شهدها مدبولي اليوم /السبت/ والمقامة في شركة "النصر للسيارات" التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ بمناسبة إعادة التشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الاتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما.

كما تابع رئيس الوزراء أعمال التطوير الجارية بالشركة، حيث كان في استقباله المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.