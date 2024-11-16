إيران تنفي عقد لقاء بين سفيرها بالأمم المتحدة وإيلون ماسك

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 02:28 مساءً - نفت إيران، اليوم السبت، "بشكل قاطع" اجتماع مبعوثها لدى الأمم المتحدة مع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك في نيويورك.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن متحدثًا باسم وزارة الخارجية الإيرانية "نفى بشكل قاطع الادعاء الذي أثير في بعض وسائل الإعلام الأمريكية حول لقاء إيلون ماسك مع الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية في نيويورك"، مضيفة أنه أبدى استغرابه من حجم التغطية الإعلامية الأمريكية لهذا الأمر.

كانت صحيفة نيويورك تايمز ذكرت يوم الخميس، الماضي أن ماسك، وهو الآن مستشار للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اجتمع مع مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة.