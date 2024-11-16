نيويورك تايمز: إميل مايكل رُشح لتولى وزارة النقل فى إدارة ترامب عام...



حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - تحت عنوان " النخبة التقنية تدفع النخبة التقنية إلى إيلون ماسك لتولي مناصب وزارية"، ألقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على اتجاه الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب لتشكيل إدارة تتسم بالحداثة والتكنولوجيا لاسيما بعد تعيين إيلون ماسك، أغنى رجل فى العالم، ورئيس شركة سبيس إكس فى إدارته كوزيرا للكفاءة.

وقالت إنه فى هذا الإطار يوصى قادة التكنولوجيا بمعارفهم فى المجال لماسك، حيث يهدفون إلى ترك بصمة وادي السيليكون على إدارة دونالد ترامب الجديدة.

ومن بين هؤلاء المرشحين، إميل مايكل، - وهو من أصول مصرية – الذى ذكر اسمه كمرشح لقيادة وزارة النقل.

وقالت الصحيفة، إن قادة التكنولوجيا دفعوا بإميل مايكل، الذي كان المدير التنفيذي رقم 2 في إحدى أشهر شركات النقل الأمريكية والتى أصبحت عالمية. قال خمسة أشخاص مطلعون على المحادثات إن العديد من المديرين التنفيذيين في وادي السيليكون المقربين من مايكل أوصوا به لمسئولي انتقال ترامب في الأيام الأخيرة. قال اثنان من الأشخاص إن هذه المحادثات في مراحلها المبكرة وهناك مرشحون آخرون للوزارة.

وأوضحت الصحيفة، أن مايكل ليس غريبًا على واشنطن. خلال إدارة أوباما، عمل كزميل في البيت الأبيض ومساعد خاص لروبرت جيتس في وزارة الدفاع من عام 2009 إلى عام 2011. كما عمل في شركات تقنية مثل TellMe Networks و Klout. ورد أن مايكل كان مرشحًا لمنصب وزير النقل خلال أول جهد انتقالي لترامب في عام 2016.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مايكل عمل مع ترافيس كالانيك الرئيس التنفيذى السابق للشركة، وجمعا معا مليارات الدولارات وطورا خدمة النقل على مستوى العالم.