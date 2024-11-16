القائمة الكاملة لـ ضيوف شرف فيلم الحريفة 2

القاهرة - محمد ابراهيم -



طُرح الإعلان التشويقي الرسمي لـ فيلم الحريفة 2 استعداد لعرضه بجميع دور العرض السينمائية.

قائمة ضيوف الشرف



وكشف الإعلان عن تواجد عدد كبير من نجوم عالم كرة القدم والفن كضيوف شرف بجزءه الثاني وهم: آسر ياسين، أحمد فهمي، مروان موسى، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف، ومايكل أوين نجم ليفربول وريال مدريد السابق، كما كشف الإعلان عن التحديات التي يواجها الفريق ودخولهم الجامعة.

فيلم "الحريفة ٢"



فيلم "الحريفة ٢" تحت اسم "الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

أحداث الجزء الأول من الحريفة



وتدور أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المُفضلة.

نور النبوي و6 شهور

ويعرض لـ نور النبوي أول أعمال البطولة المطلقة له من خلال مسلسل "6 شهور" ومن المقرر عرضه حرصيًا على منصة watch it منتصف أكتوبر الجاري ويتكون من 10 حلقات، يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور: نور النبوي، نور إيهاب، أمجد الحجار، وميشيل ميلاد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.