محمد عبد الحافظ ينضم لأبطال مسلسل المداح الجزء الخامس

القاهرة - محمد ابراهيم -



انضم الفنان محمد عبد الحافظ لأبطال قائمة مسلسل المداح الجزء الخامس، والذي من المقرر أن يتم عرضه في رمضان 2025.

قصة المداح

المداح 5، يأتي بعد نجاح الأجزاء الأربعة الماضية من العمل خلال عرضها في مواسم رمضان الأخيرة، وتدور أحداث المسلسل في إطار رعب تشويقي مثير، يقدم حماده هلال به شخصية صابر المداح والذي يدخل في صراعات مع الجن.

أبطال المداح 5

والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة حماده هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، مي كساب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، محسن محي الدين، جوري بكر، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهري، ومحمد عبدالحافظ، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

آخر أعمال محمد عبدالحافظ

والجدير بالذكر ان آخر أعمال محمد عبد الحافظ مسلسل ستهم، من بطولة روجينا، والذي عُرض في موسم رمضان 2023، وشارك به أحمد الرافعي، نانسي صلاح، أمير صلاح، أحمد كمال أبو رية، وسلوى عثمان، والعمل من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج رؤوف عبدالعزيز.