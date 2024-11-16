وزير الثقافة ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 07:34 صباحاً - افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، التي تحمل اسم الفنان الراحل جلال الشرقاوي، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بقصر ثقافة شرم الشيخ، وبحضور نخبة من نجوم الفن من مصر ومختلف دول العالم.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، في كلمته خلال حفل الافتتاح: "سعيد لتواجدي اليوم في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة، هذا الحدث الفني الرائد على أرض سيناء الغالية الذي يجسد الطموح والإبداع والأمل في مستقبل زاهر واستثمار في طاقاتكم الإبداعية التي ستشكل حاضر ومستقبل المشهد الثقافي المسرحي.

وأضاف: "المهرجان يتطور ليصبح منصة عالمية، وملتقى لمواهب وإبداعات من ثقافات متعددة، حيث يقدم مساحات حرة للمسرح الطموح والأفكار المتجددة التي تهدف إلى التأثير الإيجابي، حيث إن الشباب هم عماد المستقبل، وطاقاتهم الإبداعية هي ثروتنا الحقيقية. فإننا نوفر للشباب فرصة للتعبير عن مواهبهم، ولتطوير أفكارهم، وللارتقاء بإمكاناتهم الفنية. ولذلك، فإن وزارة الثقافة تهتم بدعم ورعاية هذا المهرجان، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من رؤيتنا لتعزيز الثقافة والفن كركيزة للتنمية المجتمعية. دعونا نعمل سويًا على تعزيز دور المسرح والفن في تشكيل مستقبل زاهر ومشرق لوطننا الغالي مصر، ولمجتمعنا العربي والدولي".

ومن جانبه، أعرب الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، خلال كلمته بحفل الافتتاح، عن فخره واعتزازه باستضافة مدينة شرم الشيخ لهذا الحدث الفني الكبير، مشيرًا إلى أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يعدّ جسرًا ثقافيًا بين الشباب المبدعين من مختلف دول العالم، ويعكس صورة مصر الحضارية كوجهة عالمية للفنون والثقافة.

وأكد المحافظ على الدور الحيوي الذي تلعبه الفعاليات الثقافية في تعزيز السياحة بمحافظة جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن المدينة ليست فقط مقصدًا سياحيًا، بل أيضًا مركزًا للفن والإبداع، موضحًا أن المحافظة تواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز مكانة المهرجان على المستوى الدولي وتوسيع قاعدة المشاركين فيه من جميع أنحاء العالم.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر، وتحمل الدورة اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي. وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيًا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.