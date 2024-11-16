نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدف قاتل.. أوروجواي تحقق فوزا مثيرا على كولومبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل مانويل أوغارتي هدفًا قرب النهاية ليمنح أوروغواي فوزًا مثيرًا 3-2 على ضيفتها كولومبيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026.

سجل لاعب وسط مانشستر يونايتد هدف الفوز من تسديدة من مدى قريب في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ليحسم المباراة المثيرة ويضع حدًا لسلسلة من أربع مباريات في التصفيات دون انتصار لأوروغواي.

وقال مارسيلو بيلسا مدرب أوروغواي في مؤتمر صحافي: "الانتصارات مثل التي حققناها اليوم مفيدة لأنها تمنح كل الأطراف المحيطة هذا الشعور القوي كما هو الحال في منتخب أوروغواي".

وأضاف: "كان من الضروري أن نفوز مرة أخرى. بغض النظر عن الطريقة التي حدث بها ذلك والذي كان مثيرًا للغاية فقد كان فوزًا مهمًا. نحن نسير في الاتجاه الصحيح".

وافتتح منتخب كولومبيا التسجيل بعد نحو نصف ساعة من البداية عن طريق ركلة حرة رائعة من لاعب الوسط المهاجم خوان كينتيرو مرت من الحائط البشري وسكنت الشباك.

وردت أوروغواي بهدفين في غضون ثلاث دقائق بعد بداية الشوط الثاني، إذ حول المدافع الكولومبي دافينسون سانشيز تمريرة عرضية بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57 قبل أن يضع رودريغو أغيري فريقه في المقدمة بتسديدة سلسلة.

وفي نهاية مثيرة، أدركت كولومبيا التعادل مرة أخرى في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع عبر هدف البديل أندريس جوميز احتاج لمراجعة مطولة من تقنية الفيديو لاحتسابه.

ثم سجل أوغارتي أول أهدافه الدولية ليضمن الفوز لأوروغواي التي تحتل المركز الثاني في ترتيب التصفيات برصيد 19 نقطة متقدمة بفارق الأهداف عن كولومبيا التي تملك نفس رصيد النقاط.

وتتصدر الأرجنتين تصفيات كأس العالم 2026 برصيد 22 نقطة رغم خسارتها 2-1 في باراغواي يوم الخميس الماضي.

وستلعب أوروغواي في المباراة المقبلة على أرض البرازيل صاحبة المركز الرابع يوم الثلاثاء المقبل فيما تستضيف كولومبيا منتخب الإكوادور.