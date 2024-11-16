انت الأن تتابع خبر الماسك الكوري المعجزة لتفتيح البشرة بشكل فعال في زمن قصير .. هتبقي زي الكوريات !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الاشياء التي تريد المرأة الحصول عليها ولكن أهمها هو الجمال المميز والذي ينبع في الاهتمام بكل مظهر من مظاهر الجمال بشكل لائق ومن علامات الجمال التي لا خلاف عليها لدى المرأة هي أن يكون لديها بشرة ناعمة وصافية وفي نفس الوقت فاتحة حسب درجة لون البشرة لكن الجلد يحتاج إلى الرعاية والعناية من أجل أن يحتفظ بلونه المميز لذا فإننا سنعمل على توضيح إحدى الوصفات الكورية ذات المفعول الأكيد من خلال ما يلي من سطور في المقال

مكونات عمل الماسك الكوري لتفتيح البشرة

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

طريقة التحضير