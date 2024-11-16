انت الأن تتابع خبر «دكتور ابن حلال قالي عليها».. أطعمة باللون البرتقالي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد ارتفاع الكوليسترول الضار من المشكلات الصحية التي تشكل تهديدًا كبيرًا للقلب والأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض القلبية ومع ذلك، يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال تضمين بعض الأطعمة ذات اللون البرتقالي في النظام الغذائي، حيث تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار بشكل فعال.

وفي هذا السياق

أكد الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك مجموعة من الأطعمة البرتقالية التي يمكن أن تساعد في تقليل الكوليسترول الضار، ومن أبرزها:

الجزر

يعد الجزر من الخضروات الغنية بالفيتامينات، مثل فيتامين A وفيتامين C، بالإضافة إلى احتوائه على الألياف الغذائية التي تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول الكلي، وخاصة الكوليسترول الضار.

البرتقال

يعتبر البرتقال من الفواكه المثالية لخفض الكوليسترول، وذلك بفضل احتوائه على نسبة مرتفعة من فيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يساهم في منع تراكم الكوليسترول الضار في الجسم والحفاظ على مستوى صحي له.

المانجو

المانجو هو أحد الفواكه الشهية التي تتميز بغناها بفيتامين C والألياف، والتي تلعب دورًا هامًا في تقليل الكوليسترول الكلي والحد من الكوليسترول الضار، مما يقلل من احتمالية الإصابة بمشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب.

البطاطا