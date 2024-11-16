برعاية وزارة الثقافة.. ٢٥ تشكيليا مصري واجنبي ضمن فناني ملتقى الاقصر للتصوير

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 11:30 صباحاً - أعلنت اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، الذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية عبر قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عن إعداد الفنانين المشاركين في الدورة السابعة عشر الجديدة للملتقى، والتي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى ٧ ديسمبر.

تضم اللجنة العليا للملتقى المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الفنية والثقافية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ا.د. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية ، الفنان طارق الكومي (نقيب التشكيليين)، الفنان ياسر جعيصة (قوميسيرا عاما للدورة)..

كما تضم اللجنة ا.د. جيهان فايز استاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ، د. محمد البنوي، الفنانة إيمان عزت، د. هالة الشافعي والناقدة التشكيلية منى عبد الكريم ، بالإضافة إلى ممثل قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.