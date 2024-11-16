انت الأن تتابع خبر "ملاقاة ماسك" تزعج خارجية إيران والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، بشكل قاطع، تقارير إعلامية عن اجتماع بين الملياردير الأمريكي إيلون ماسك وسفير الجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة.

ورفض بقائي في تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، اليوم السبت، “التقارير الزائفة ” التي أوردتها منافذ إعلامية أمريكية مفادها أن ماسك اجتمع مع سفير إيران أمير سعيد إيرواني في نيويورك.

وأعرب بقائي عن دهشته لـ”التغطية الواسعة” من جانب وسائل الإعلام الأمريكية “للاجتماع المزعوم”.

وكانت وكالة أسوشيتد برس (أ.ب) نقلت عن مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن إيران سعت إلى عقد اجتماع مع ماسك، في خطوة ضمن سلسلة من الخطوات التي يبدو أنها تهدف إلى تخفيف التوترات مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال المسؤول إن المناقشة، التي جرت يوم الإثنين الماضي، تناولت مجموعة متنوعة من القضايا، أبرزها برنامج إيران النووي ودعمها الجماعات المناهضة لإسرائيل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وآفاق تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة.

وماسك حليف مقرب من ترامب، عينه الرئيس المنتخب أخيرا في قيادة “وكالة الكفاءة الحكومية” الجديدة.