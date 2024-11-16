القاهرة - محمد ابراهيم - أسماء أبو اليزيد تهنئ زوجها بعيد ميلاده برسالة رومانسية

احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد بعيد ميلاد زوجها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، حيث نشرت مجموعة من الصور التي تجمعهما وعلّقت برسالة مليئة بالحب والتقدير مما لاقى تفاعلًا كبيرًا من جمهورها ومتابعيها، حيث قالت:

"زوجي الحبيب وصديقي المفضل كل سنة وإنتَ إنتَ بحبك عيد ميلاد سعيد".

منشور أسماء أبو اليزيد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

أحدث أعمال الفنانة أسماء أبو اليزيد

وعلى الصعيد الفني، كانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "صلة رحم"، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، ودارت أحداث المسلسل في إطار درامي إجتماعي مشوق حول العلاقات العائلية وما تواجهه من تحديات وصراعات مختلفة وإختلاط الأنساب، كما حقق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة لتناوله موضوعات واقعية تتعلق بصلة الرحم وتأثيرها على المجتمع بشكل عام.

أبطال وصناع مسلسل صلة رحم

والجدير بالذكر إن مسلسل صلة رحم جاء من بطولة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي، محمد جمعة، عابد عناني، سلوى محمد علي، هبة عبد الغني، صفاء جلال، نبيل نور الدين، وآخرين من النجوم، إضافة إلى إنه من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.