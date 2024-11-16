العالم اليوم - بسبب رسوبه.. طالب ينفذ "هجوما مروعا" في الصين ويخلف ضحايا

انتم الان تتابعون خبر بسبب رسوبه.. طالب ينفذ "هجوما مروعا" في الصين ويخلف ضحايا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 05:21 مساءً - قالت الشرطة الصينية في بيان إن 8 أشخاص قُتلوا وأصيب 17 آخرون في واقعة طعن في مدينة ووشي بشرق الصين، مساء السبت.

وقال موقع قناة "NTDTV" إن الحادث وقع في كلية ووشي للفنون التطبيقية، مشيرة إلى أن المنفذ هو طالب يبلغ من العمر 21 عاما.

وذكرت أنه في حدود 6:30 من مساء السبت، دخل الطالب إلى الحرم الجامعي وطعن الطلاب بشكل عشوائي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت سقوط العديد من الطلاب على الأرض وكانت الأرض مغطاة بالدماء.

كما كشفت مصادر محلية أن سبب الحادث هو رسوب الطالب في الامتحان وعدم حصوله على شهادته، موضحة أنه "أراد التنفيس عن غضبه".

وتم اعتقال الطالب ومباشرة التحقيقات الأولية، فيما يجري علاج المصابين.