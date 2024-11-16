هل يحمي فيتامين د قلبك؟ تعرف على العلاقة بين الفيتامين وضغط الدم

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - هل تعلم أن فيتامين الشمس، كما يُطلق عليه، قد يكون سلاحًا سريًا في مكافحة ارتفاع ضغط الدم؟ أظهرت دراسة حديثة أن مكملات فيتامين د، جنبًا إلى جنب مع الكالسيوم، قد تساعد في خفض ضغط الدم، خاصة لدى كبار السن المصابين بالسمنة. ولكن هل الجرعات العالية تعني فوائد أكبر؟ دعنا نستكشف هذه العلاقة المثيرة للاهتمام.

فيتامين د وضغط الدم: علاقة وثيقة

دور فيتامين د: يلعب فيتامين د دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة العظام، ولكنه أيضًا يؤثر على العديد من الوظائف الأخرى في الجسم، بما في ذلك تنظيم ضغط الدم.

آلية العمل: يعتقد العلماء أن فيتامين د يساعد في الحفاظ على مرونة الأوعية الدموية ويقلل الالتهابات، مما يساهم في خفض ضغط الدم.

نقص فيتامين د: يرتبط نقص فيتامين د بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

دراسة جديدة تكشف النقاب

أجرت دراسة حديثة على مجموعة من كبار السن المصابين بالسمنة، وقارنت بين تأثير جرعتين مختلفتين من فيتامين د على ضغط الدم. وكانت النتائج مثيرة للاهتمام:

انخفاض ضغط الدم: أظهرت كلا المجموعتين انخفاضًا ملحوظًا في ضغط الدم بعد تناول مكملات فيتامين د والكالسيوم.

لا فائدة إضافية للجرعات العالية: لم تظهر الجرعات العالية من فيتامين د أي فوائد إضافية مقارنة بالجرعة الموصى بها.

فوائد فيتامين د

صحة العظام: يساهم في الحفاظ على صحة العظام ويقلل خطر الإصابة بهشاشة العظام.

المناعة: يعزز جهاز المناعة ويحمي من الأمراض.

صحة القلب: يساعد في خفض ضغط الدم ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

الصحة العقلية: قد يكون له دور في تحسين المزاج والوقاية من الاكتئاب.

مصادر فيتامين د

ضوء الشمس: المصدر الرئيسي لفيتامين د.

الأطعمة: الأسماك الدهنية (السلمون، الماكريل)، صفار البيض، الألبان المدعمة.

المكملات الغذائية: في حالة عدم الحصول على الكمية الكافية من فيتامين د من الغذاء أو الشمس.

هذا وتؤكد الدراسات أن فيتامين د يلعب دورًا هامًا في تنظيم ضغط الدم. وعلى الرغم من أن المكملات الغذائية قد تكون مفيدة، إلا أنه من الأفضل استشارة الطبيب قبل البدء في تناول أي مكملات جديدة. كما يجب التأكد من الحصول على الكمية الكافية من فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس وتناول الأطعمة الغنية به.