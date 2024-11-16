طريقة تحضير المكدوس على الطريقة السورية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 10:00 مساءً - المقدمة

المكدوس هو من الأكلات الشعبية الشهيرة في بلاد الشام، ويُعتبر جزءًا لا يتجزأ من مائدة الإفطار أو العشاء في العديد من المنازل السورية. إنه يتميز بمذاقه الفريد وطعمه اللذيذ الذي يحبه الجميع. يعود تاريخ صنع المكدوس إلى مئات السنين، وهو يُعد من أشهر أنواع المقبلات المحفوظة بشكل طبيعي.

فوائد المكدوس الصحية

تناول المكدوس لا يوفر فقط تجربة طعام شهية ولكنه يقدم أيضًا مجموعة واسعة من الفوائد الصحية. يحتوي المكدوس على مكونات غنية بالعناصر الغذائية تتمثل في:

الباذنجان: مصدر جيد للألياف الغذائية، ويساعد في تحسين عملية الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

الثوم: معروف بفوائده المضادة للأكسدة والمضادة للبكتيريا، ويساهم في تعزيز النظام المناعي.

الجوز وزيت الزيتون: يحتويان على أحماض دهنية غير مشبعة تساعد في الحفاظ على صحة القلب.

المكونات المطلوبة لتحضير المكدوس

لتحضير المكدوس الشامي الأصيل، ستحتاج إلى المكونات التالية:

كيلوغرام من الباذنجان الصغير الحجم.

نصف كوب من الجوز المفروم ناعمًا.

ثلاثة فصوص من الثوم المفروم ناعمًا.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر الحار المطحون (اختياري).

ملعقتان من الملح.

زيت زيتون عالي الجودة للحفظ.

طريقة التحضير

الخطوة 1: تحضير الباذنجان

ابدأ بغسل الباذنجان جيدًا وإزالة القمع الأخضر. قم بوضع الباذنجان في قدر من الماء المغلي واتركه لمدة 10 دقائق حتى يصبح طريًا ولكن ليس طريًا للغاية. بمجرد الانتهاء، ضع الباذنجان في مصفاة واتركه ليبرد قليلاً ويُصفى تمامًا من الماء.

الخطوة 2: تجهيز الحشوة

في وعاء صغير، اخلط الجوز المفروم مع الثوم والفلفل الأحمر المطحون. أضف قليل من الملح وامزج جيدًا حتى تحصل على خليط متجانس.

الخطوة 3: تجهيز الباذنجان للحشو

بعد أن يتصفى الباذنجان ويبرد، قم بعمل شق صغير في الجهة الطويلة لكل باذنجانة. احرص على ألا يصل الشق إلى الطرف الآخر من الباذنجان. رش القليل من الملح داخل الشق واتركه لمدة نصف ساعة.

الخطوة 4: حشو المكدوس

املأ الشقوق داخل الباذنجان بخليط الجوز والثوم برفق. بعد الحشو، قم بترتيب الباذنجان المحشو في مرطبان زجاجي معقم.

الخطوة 5: غمر المكدوس بالزيت

املأ المرطبان بزيت الزيتون حتى يغمر الباذنجان بالكامل. يفضل استخدام ثقل نظيف أو صحن صغير لضمان عدم تعويم الباذنجان على سطح الزيت.

نصائح للتخزين والتمتع بالنكهة

اترك المكدوس في مرطبان محكم الإغلاق في مكان بارد ومظلم لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حتى تتكامل النكهات. يقدم المكدوس مع الخبز والجبن الأبيض أو كإضافة لذيذة إلى أطباق الفطور.

للمكدوس نكهة مميزة ومجموعة من الفوائد الصحية تجعل منه إضافة رائعة إلى نظامك الغذائي. نتمنى أن تستمتع بتجربة تحضيره في منزلك وتذوقه بكامل نكهته السورية التقليدية.