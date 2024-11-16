أرز بالفواكه والمكسرات: وصفة شهية وصحية لجميع المناسبات

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 10:00 مساءً - هل تبحثين عن طبق جانبي لذيذ ومغذي يضيف لمسة من الفخامة إلى مائدتك؟ أرز بالفواكه والمكسرات هو الخيار الأمثل! هذه الوصفة السهلة والسريعة التحضير تجمع بين نكهة الأرز الطيبة وحلاوة الفواكه المجففة وهشاشة المكسرات، مما يجعلها طبقًا مثاليًا للعائلة والأصدقاء.

المكونات:

كوب ونصف من الأرز البسمتي

3 أكواب من مرق الدجاج

نصف كوب من الفواكه المجففة المشكلة (مشمش، زبيب، تين)

نصف كوب من المكسرات المشكلة (لوز، فستق، عين جمل)

بصلة مفرومة

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

ملعقة صغيرة من الكمون

رشة من القرفة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

سكر حسب الرغبة (لإضافة نكهة حلوة)

زبدة سائلة للتزيين

طريقة التحضير:

إعداد الأرز: اغسلي الأرز جيداً بالماء البارد حتى يصبح الماء صافياً.

تحضير الصلصة: في قدر متوسط الحجم، ذوبي الزبدة ثم ضيفي البصل المفروم وقلبي حتى يذبل. أضيفي الأرز والكمون والقرفة وقلبي لمدة دقيقة حتى يتغطى الأرز بالتوابل.

سلق الأرز: صبي مرق الدجاج فوق الأرز واتركيه على نار عالية حتى يغلي. خففي النار وغطي القدر واتركي الأرز ينضج لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يتشرب كل السائل.

الإضافات النهائية: في آخر 5 دقائق من نضج الأرز، أضيفي الفواكه المجففة والمكسرات وقلبي برفق لدمج المكونات. إذا كنتِ ترغبين في إضافة نكهة حلوة، يمكنك إضافة السكر حسب الرغبة.

التقديم: قدمي الأرز بالمكسرات والفاكهة ساخنًا، وزينيه بقطعة من الزبدة السائلة.

نصائح إضافية:

اختيار الأرز: يمكنك استخدام أي نوع من الأرز حسب الرغبة، مثل الأرز البسمتي أو الأرز الأبيض أو الأرز البني.

تنوع المكونات: يمكنك إضافة أنواع أخرى من الفواكه المجففة والمكسرات حسب تفضيلاتك، مثل الجوز والكاجو والعنب المجفف.

التوابل: يمكنك إضافة توابل أخرى مثل الهيل أو الزعفران لإضفاء نكهة مميزة على الطبق.

فوائد صحية:

غني بالألياف: الأرز البني والفواكه والمكسرات غنية بالألياف التي تساعد على الهضم وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

مصدر للبروتين: المكسرات تحتوي على بروتين نباتي عالي الجودة.

غني بالفيتامينات والمعادن: الفواكه والمكسرات توفر مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية للجسم.

استخدامات متنوعة:

طبق جانبي: يعتبر الأرز بالمكسرات والفاكهة طبقًا جانبيًا مثاليًا للأطباق الرئيسية مثل الدجاج المشوي أو اللحم المشوي.

وجبة خفيفة: يمكن تقديمه كوجبة خفيفة صحية ومغذية بين الوجبات الرئيسية.

وجبة رئيسية: يمكن تحضيره كوجبة رئيسية خفيفة وصحية، خاصة للنباتيين.