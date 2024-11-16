العالم اليوم - حالة طبية "طارئة" توقف مباراة في دوري الأمم الأوروبية

انتم الان تتابعون خبر حالة طبية "طارئة" توقف مباراة في دوري الأمم الأوروبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 11:38 مساءً - توقفت مباراة هولندا وضيفتها هنغاريا السبت على ملعب "يوهان كرويف" في أمستردام ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، في الدقيقة السابعة للسماح بتدخل طبي طارئ على مقاعد بدلاء الضيوف.

وأوقف الحكم الإسباني خيسوس جيل مانسانو المباراة في الدقيقة السابعة قبل أن يتدخل الطاقم الطبي لعلاج مساعد مدرب هنغاريا ولاعبه السابق آدم سالاي محجوبا عن الأنظار من قبل اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني بالإضافة إلى غطاء من القماش المشمع.

وبعد توقف دام حوالي عشر دقائق، تم إخراج سالاي (36 عاما) على نقالة وسط تصفيق الجمهور واللاعبين.

وبعد التشاور بين اللاعبين الهنغاريين، استؤنف اللعب.

وقال الاتحاد الهنغاري في بيان: "شعر آدم سالاي بالمرض في الدقائق الأولى من مباراة هولندا وهنغاريا، لكن حالته مستقرة وهو واعٍ. قبل دقائق، تم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى في أمستردام للفحص".

وخاض سالاي 86 مباراة دولية مع منتخب بلاده، قبل اعتزاله في عام 2023.

وخلال كأس أوروبا 2021، تم استبدال سالاي في الدقيقة 25 من المباراة التي تعادلت فيها هنغاريا مع فرنسا 1-1 بعد شعوره بالإعياء بعد إصابة في الرأس.