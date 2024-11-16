تصفيات كأس العالم… ترتيب هدافي أمريكا الجنوبية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - مازال الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأس قائمة هدافي تصفيات كأس العالم في قارة أمريكا الجنوبية بعدنهاية مباريات الجولة الـ 11 من هذه التصفيات:

1- ليونيل ميسي (الأرجنتين): 6 أهداف

2- داروين نونيز (أوروغواي): 5 أهداف

3- أنتونيو سانابريا (باراغواي): 4 أهداف

4- رافينيا (البرازيل): 4 أهداف

5- لويس دياز (كولومبيا): 4 أهداف

6- نيكولاس دي لا كروز ×أوروغواي): 3 أهداف

7- ميغيل تيرسيروس (بوليفيا): 3 أهداف

8- سالمون روندون (فنزويلا): 3 أهداف

9- رودريجو (البرازيل):3 أهداف

10- نيكولاس أوتاميندي (الأرجنتين): 3 أهداف