نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات كأس العالم… ترتيب هدافي أمريكا الجنوبية على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - مازال الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأس قائمة هدافي تصفيات كأس العالم في قارة أمريكا الجنوبية بعدنهاية مباريات الجولة الـ 11 من هذه التصفيات:
1- ليونيل ميسي (الأرجنتين): 6 أهداف
2- داروين نونيز (أوروغواي): 5 أهداف
3- أنتونيو سانابريا (باراغواي): 4 أهداف
4- رافينيا (البرازيل): 4 أهداف
5- لويس دياز (كولومبيا): 4 أهداف
6- نيكولاس دي لا كروز ×أوروغواي): 3 أهداف
7- ميغيل تيرسيروس (بوليفيا): 3 أهداف
8- سالمون روندون (فنزويلا): 3 أهداف
9- رودريجو (البرازيل):3 أهداف
10- نيكولاس أوتاميندي (الأرجنتين): 3 أهداف