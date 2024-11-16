لقاء النجمتين العالميتين سيلين ديون ونانسي عجرم يثير الجدل في عرض الأزياء الفخم “1001” للمصمم إيلي صعب.. هل من تجاهل؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 09:00 صباحاً - متابعة بتول ضوا

أثار لقاء النجمتين العالميتين سيلين ديون ونانسي عجرم في عرض الأزياء الفخم “1001” للمصمم إيلي صعب في الرياض جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي. فبعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه ما بدا وكأنه تجاهل من سيلين ديون لنانسي عجرم، انقسم الجمهور بين من رأى أن الأمر طبيعي وبين من اعتبر أن سيلين ديون تعمدت إحراج نانسي.

في الفيديو المتداول، شوهدت نانسي عجرم وهي تحاول مخاطبة سيلين ديون، إلا أن الأخيرة بدت منشغلة بالحديث مع فنانات أخريات. هذا الموقف أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين النجمتين وما إذا كانت هناك مشكلة شخصية بينهما.

تباينت ردود أفعال الجمهور على هذا الموقف بشكل كبير. فمنهم من اعتبر أن نانسي عجرم هي من يجب أن تشعر بالحرج، بينما دافع آخرون عنها واعتبروا أن سيلين ديون تصرفت بشكل غير مهذب. وانتشر هاشتاغ #سيلين_ديون_تنسي_نانسي_عجرم على نطاق واسع، مما زاد من حدة الجدل.

بعد انتشار الجدل، نشرت نانسي عجرم مقطع فيديو قصير تظهر فيه وهي تتحدث مع سيلين ديون في الكواليس، مما يشير إلى أن العلاقة بينهما جيدة. هذا الفيديو قد يكون محاولة من نانسي عجرم لطمأنة جمهورها وإسكات الشائعات.

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