نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ أسيوط: دفع وتيرة العمل لرفع معدلات الأداء في ملفات التصالح بمخالفات البناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط على دفع وتيرة العمل لرفع معدلات الأداء ونسب الإنجاز في ملفات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز والأحياء وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية مشيرًا إلى تقديم التسهيلات للمواطنين لتقنين أوضاعهم ونهو تلك الملفات في أسرع وقت ممكن تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة الدكتور محمد عبد الراضي رئيس المركز يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي للاطمئنان على مدى تقديم التسهيلات للمواطنين في هذا الملف الهام وإزالة أي عقبات لزيادة نسبة الإنجاز وذلك وفقًا للوائح التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن بما يحقق الصالح العام مشيرًا إلى متابعته المستمرة والدورية خدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة وخاصة في ملفات التصالح في مخالفات البناء