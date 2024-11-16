الداخلية تعلن مواعيد إجراء قرعة الحج فى مديريات الأمن

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - بمناسبة إقتراب موسم أداء فريضة الحج لعام 1446هـ/2025، وإعلان وزارة الداخلية قبول طلبات التقدم لحج القرعة إعتباراً من يوم الأربعاء 20 أكتوبر الماضى، حتى اليوم السبت 16 نوفمبر الجارى، فقد تقرر البدء فى إجراء قرعة الحج بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية فى إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية لتنظيم قرعة الحج هذا العام 1446هـ/2025م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء 20 نوفمبر حتى يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجارى، على النحو التالى:

الأربعاء الموافق 20/11/2024

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (القاهرة – الشرقية - مطروح).

الخميس الموافق 21/11/2024

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية –دمياط).

السبت الموافق 23/11/2024

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (البحيرة – بورسعيد – الدقهلية – المنيا – أسوان جنوب سيناء).

الأحد الموافق 24/11/2024

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (كفرالشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – الغربية– بنى سويف).

الإثنين الموافق 25/11/2024

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (أسيوط – السويس – البحرالأحمر – الأقصر – الفيوم– المنوفية).

الثلاثاء الموافق 26/11/2024

تقرر إجراء القرعة بمديريات أمن (سوهاج – قنا - شمال سيناء – القليوبية).