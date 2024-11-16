قرار جمهوري بتعيين أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفيرا لدى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 16 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بتعيين الوزير المفوض د. أحمد فهمي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية سفيراً لمصر لدى جمهورية المجر بعد انتهاء مدة خدمته متحدثاً لرئاسة الجمهورية.

وكان السفير أحمد فهمي قد عمل سابقاً مستشاراً في بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وكذلك في بعثات مصر الدبلوماسية بلندن وأبيدجان، وهو حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي من بريطانيا.

والجدير بالذكر أن فترة عمل السفير أحمد فهمي كمتحدث رسمي لرئاسة الجمهورية شهدت تميزا وتفردا في التواصل المستمر مع مختلف وسائل الإعلام لإمدادهم بمختلف المعلومات والبيانات المتعلقة بملف الرئاسة.

وقد تضمن القرار الجمهوري أيضا تعيين السفير محمد الشناوي، سفير مصر لدى المجر، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.