نتنياهو يلوح بضرب حقول نفط إيرانية والغارات مستمرة على لبنان

القدس المحتلة ـ بيروت ـ وكالات: لوَّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن الجيش الإسرائيلي سيضرب حقول النفط الإيرانية إذا أطلقت الجمهورية الإسلامية هجومًا صاروخيًّا باليستيًّا آخر على إسرائيل.

وقال نتنياهو في رسالة غير عادية باللغة الإنجليزية وجهها إلى الشَّعب الإيراني: «إن أي هجوم آخر على إسرائيل من شأنه ببساطة أن يشل الاقتصاد الإيراني». لكن كلماته كانت أيضًا بمثابة تحذير شديد اللهجة للجمهورية الإسلامية، التي تدرس شن هجوم مضاد ضد إسرائيل.

ويعتقد نتنياهو أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب لن يعارض مثل هذه الخطوة. وكان نتنياهو قد تحدث بالفعل مع ترامب ثلاث مرات منذ انتخاب الرئيس الجمهوري الجديد يوم الثلاثاء الماضي. وفي نداء موجَّه إلى الشَّعب الإيراني للعمل مع إسرائيل من أجل مستقبل إقليمي أفضل، قال نتنياهو: «أعلم أنكم لا تريدون هذه الحرب. وأنا أيضًا لا أريد هذه الحرب. والشعب الإسرائيلي لا يريد هذه الحرب. هناك قوة واحدة تعرض عائلتكم لخطر جسيم: طغاة طهران. هذا هو الأمر. على حد وصفه. واستشهد ستة أشخاص على الأقلّ في غارة إسرائيلية صباح أمس استهدفت منطقة دوحة عرمون الواقعة جنوب بيروت، على ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.