خسارة تايسون

تكساس ـ أ.ف.ب: انتهت العودة المثيرة للجدل للملاكم الأميركي مايك تايسون بخسارته أمام صانع المحتوى على موقع يوتيوب مواطنه جايك بول، بإجماع الحكام الجمعة في تكساس. وأخفق تايسون (58 عاما) بتسديد اللكمات الهامة خلال نزال من ثماني جولات، حسمه بول بفارق كبير بالنقاط (80-72، 79-73، 79-73).
واستخدم بول (27 عاما) سرعته وتحركاته للهيمنة على تايسون المتقدم في السن، ووضع بطل العالم السابق في الوزن الثقيل في مأزق عندما وجه له سلسلة من اللكمات في الجولة الثالثة. بيد أن المقاتل الشاب أخفق في توجيه ضربة قاضية وعد بها الخميس خلال عملية قياس الأوزان المتوترة، عندما صفعه تايسون على وجهه.
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