انت الأن تتابع خبر حصة تدريبية خفيفة تزيل عياء "الأسود" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أجرى المنتخب المغربي لكرة القدم حصة تدريبية خفيفة بمقر إقامته بمدينة السعيدية، بعد عودته صباح اليوم من الغابون بفوز على “الفهود” بخمسة أهداف لهدف واحد، برسم الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا “المغرب 2025”.

وعلمت “هسبورت” من مصدر خاص أنه بعد وصول البعثة إلى مطار وجدة أنجاد ثم الاستقرار بمدينة السعيدية، ارتأى الطاقم التقني خوض حصة خفيفة لإزالة العياء بفندق الإقامة، إلى جانب حصة لتقوية العضلات والعلاجات الطبيعية، مع برمجة آخر حصة تدريبية غدا الأحد بالملعب الشرفي لمدينة وجدة، قبل مباراة ليسوتو المرتقبة يوم الاثنين المقبل بداية من الساعة الثامنة ليلا.

وكان المنتخب المغربي قد هزم نظيره الغابوني بميدانه بخماسية، سجلها كل من جمال حركاس وابراهيم دياز (ثنائية) ويوسف النصيري وإسماعيل الصيباري.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المغربي رفع رصيده من النقاط إلى 15 متصدرا المجموعة الثانية، في حين يحتل الغابون، الذي ضمن تأهله إلى “الكان”، المرتبة الثانية برصيد 7 نقاط.