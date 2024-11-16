نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم حسني يروج لمسرحية "ألف تيتة وتيتة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش النجم أكرم حسني حالة من النشاط الفني الملحوظ خيث يستعد لعرض مسرحيته الجديدة بعنوان “ألف تيتة وتيتة” على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث من المقرر أن تعرض يوم 21 إلى 25 نوفمبر الجاري.

نشر حسني مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، يظهر في الفيديو حسني مع أبطال المسرحية، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، ومصطفى غريب، حيث يتناقشون حول تفاصيل العرض المسرحي بشكل مشوق.

وفي تعليقه على الفيديو، كتب: "ألف تيتة وتيتة على مسرح محمد العلي بالرياض من 21 إلى 25 نوفمبر".

مسرحية “ألف تيتة وتيتة” تدور أحداثها في إطار كوميدي من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ميرنا جميل واَخرين.

أكرم حسني يشارك بـ "الكابتن" في رمضان 2025

ومن جانبه، يواصل الفنان أكرم حسني، تحضيراته المكثفة لمسلسله الجديد “الكابتن”، الذي من المقرر أن يخوض به المنافسة الرمضانية لعام 2025، من إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبوذكري.

مسلسل «الكابتن» ينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، كما جار التعاقد مع باقي أفراد العمل، الذي من المقرر أن يبدأ في تصويره قريبًا والذي تجري أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.