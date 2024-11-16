باولو: أرقام زيزو تتحدث عن نفسها وأتمنى أن يمتلك المنتخب 4 لاعبين مثله

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد حسام باولو، نجم الزمالك السابق، بإمكانيات وأرقام أحمد مصطفى "زيزو"، نجم القلعة البيضاء، مشددا على أن تأثيره واضح للجميع.

باولو: أرقام زيزو تتحدث عن نفسها

وقال باولو في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة نادي الزمالك: "لو امتلك منتخب مصر 4 لاعبين مثل زيزو سيذهب لمكانة كبيرة عالميا فهو لاعب مؤثر مع أي مدير فني في الزمالك وأرقامه تتحدث عن نفسها".

وأضاف: "زيزو يركز فقط داخل الملعب ولا يفتعل أي أزمات نهائيا خارج الملعب، ويجب منحه كاملا فهو نجم كبير".