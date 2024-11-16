نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم حسني يصدم جمهوره بـ "يا خراشي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



رفع النجم أكرم حسني مستوي الحماس لجمهوره من خلال مشاركته بوستر أحدث أعماله الغنائية الجديدة والتي تحمل اسم " يا خراشي" من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك "، وأرفق بالصورة تعليقا قال فيه: "Kharashi Ya 18.11.2024 - 6 P.m. Cairo Time On YouTube Channel & All Music Platforms ".



تعليقات الجمهور على منشور أكرم حسني

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على اعجاب الجمهور في الوطن العربي، وكانت من بين ابرز التعليقات الف مبروك بالتوفيق والنجاح الدائم من تفوق لتفوق دايما متميز ومكسر الدنيا كلها كالعادة،دايما عظمة،وغيرها من التعليقات.



أكرم حسني في رمضان 2025

ومن جانب آخر، يعكف أكرم حسني، حاليًا على التحضيرات النهائية لمسلسله الجديد "الكابتن"، الذي سيتواجد من خلاله في قائمة مسلسلات رمضان 2025 المنتظر.

آخر أعمال أكرم حسني الدرامية

والجدير بالذكر ان آخر أعمال أكرم حسني مسلسل "بابا جه"، الذي عُرض عبر شاشة قناة ON،وحاز على اعجاب الجمهور في الوطن العربي.

أحداث مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه"، يتكون من 15 حلقة، تدور أحداثه حول هشام، الذي يجد نفسه في مفترق طرق بعد الاستغناء عنه من وظيفته بأحد الفنادق، بسبب جائحة كورونا، وعليه إيجاد عمل ورعاية أسرته في ظل ظروف صعبة، وتتصاعد الأحداث.

أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه"، بطولة الفنان أكرم حسني، تأليف وائل حمدي، نسرين أمين، لافينيا نادر، سما إبراهيم، ياسر الطوبجي، محمد أوتاكا، فريال يوسف، سليم مصطفى، ياسمين رحمي، كريم فهمي، هنا زهران، إخراج خالد مرعي.



