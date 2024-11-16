نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات السبت في تصفيات كأس الأمم الأوروبية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تستمر اليوم مواجهات تصفيات كأس الأمم الأوروبية، ضمن منافسات الجولة الخامسة وتُلعب اليوم تسعة لقاءات.
مواعيد مباريات السبت في تصفيات كأس الأمم الأوروبية
اليكم مواعيد اللقاءات:
- منتخب إستونيا ضد آذربيجان في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة.
- منتخب أوكرانيا ضد جورجيا في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.
- منتخب الجبل الأسود ضد آيسلندا في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.
- منتخب تركيا ضد ويلز في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.
- منتخب مولدوفا ضد اندورا في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.
- منتخب ألمانيا ضد البوسنة والهرسك في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
- منتخب هولندا ضد المجر في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
- منتخب ألبانيا ضد التشيك في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
- منتخب السويد ضد سلوفاكيا في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.