أحمد جودة - القاهرة - تستمر اليوم مواجهات تصفيات كأس الأمم الأوروبية، ضمن منافسات الجولة الخامسة وتُلعب اليوم تسعة لقاءات.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات السبت في تصفيات كأس الأمم الأوروبية في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية