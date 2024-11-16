الرياضة

مواعيد مباريات السبت في تصفيات كأس الأمم الأوروبية

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات السبت في تصفيات كأس الأمم الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستمر اليوم مواجهات تصفيات كأس الأمم الأوروبية، ضمن منافسات الجولة الخامسة وتُلعب اليوم تسعة لقاءات.

مواعيد مباريات السبت في تصفيات كأس الأمم الأوروبية

اليكم مواعيد اللقاءات:

  • منتخب إستونيا ضد آذربيجان في تمام الرابعة بتوقيت القاهرة.
  • منتخب أوكرانيا ضد جورجيا في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.
  • منتخب الجبل الأسود ضد آيسلندا في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.
  • منتخب تركيا ضد ويلز في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.
  • منتخب مولدوفا ضد اندورا في تمام السابعة بتوقيت القاهرة.
  • منتخب ألمانيا ضد البوسنة والهرسك في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
  • منتخب هولندا ضد المجر في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
  • منتخب ألبانيا ضد التشيك في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
  • منتخب السويد ضد سلوفاكيا في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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