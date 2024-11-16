نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة غينيا والكونغو الديمقراطية بتصفيات كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب غينيا مع نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم السبت ضمن ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2024 والمقرر إقامتها على ملعب الحسن واتارا في العاصمة كوناكري.

موعد مباراة غينيا والكونغو الديمقراطية بتصفيات كأس الأمم الإفريقية

يدخل منتخب غينيا هذه المواجهة الحاسمة تحت ضغط كبير لتحقيق نتيجة إيجابية تنقذ لضمان وجوده في التصفيات حيث عانى الفريق من سلسلة من النتائج السلبية التي جعلته في موقف صعب، مما يحتم عليه تقديم أداء قوي يعيد له الثقة.

يتطلع منتخب الكونغو الديمقراطية لتحقيق نتيجة ايجابية جديدة تضيف لتفوقه التاريخي في المواجهات المباشرة أمام غينيا.

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة غينيا ضد الكونغو

ومن المقرر ان تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.